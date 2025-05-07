شكرا لمتابعة خبر عن وصول التوأم السيامي الصومالي إلى الرياض لدراسة إمكانية فصلهما .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل التوأم السيامي الصومالي إلى العاصمة الرياض، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك لدراسة إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وقد تم نقلهما فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، حيث سيخضعان لتقييم طبي شامل لتحديد الخطوات العلاجية المناسبة.

وفي تصريح له، أعرب والد التوأمين، سلطان سعيد، عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس الوزراء، على موافقتهما الكريمة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لتوأمهما، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة السعودية على صحة الإنسان واهتمامها بالقضايا الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تمتلك خبرة واسعة في مجال فصل التوائم السيامية، حيث نفذت العديد من العمليات الناجحة في هذا المجال، مما يعزز الثقة في قدرتها على التعامل مع مثل هذه الحالات الدقيقة والمعقدة.