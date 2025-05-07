شكرا لمتابعة خبر عن أبها تشهد أجواءً استثنائية مصحوبة بأمطار وزخات البرد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت الأجزاء الشرقية من مدينة أبها اليوم هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد، في أجواء استثنائية رائعة.

وكشف مقطع فيديو الشوارع لحظة سقوط الأمطار وحبات البرد وسط أجواء مميزة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، ونجران، والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

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