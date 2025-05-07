شكرا لقرائتكم خبر عن صور| التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" يصلان الرياض لدراسة حالتهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" برفقة ذويهم، قادمين من جمهورية الصومال الفيدرالية.

ونُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.



ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة النبيلة التي تجسد القيم الراسخة للمملكة العربية



وأكّد أن هذه اللفتة الكريمة تعكس مواقف المملكة الثابتة في تقديم العون دون النظر إلى اللون أو العرق أو الدين، انطلاقًا من رسالتها الإنسانية السامية العالمية التي تهدف إلى صون حياة الإنسان وحفظ كرامته أينما كان. ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة النبيلة التي تجسد القيم الراسخة للمملكة العربية السعودية في إغاثة الملهوفين ورعاية المحتاجين، مشيدًا بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم غير محدود للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، الذي أصبح نموذجًا رائدًا على المستوى الدولي.وأكّد أن هذه اللفتة الكريمة تعكس مواقف المملكة الثابتة في تقديم العون دون النظر إلى اللون أو العرق أو الدين، انطلاقًا من رسالتها الإنسانية السامية العالمية التي تهدف إلى صون حياة الإنسان وحفظ كرامته أينما كان.



رسالة شكر للقيادة



وأعرب والدا التوأم الصومالي من جانبهم عن شكرهما الوافر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما لقياه من استقبال راقٍ وعطاء غير محدود، وللقائمين على البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة على جهودهم الطبية المتميزة التي بُذلت في رعاية طفلهما، داعين الله أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والإيمان، والنماء والازدهار.