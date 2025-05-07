شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق الملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 35-55 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن مترين إلى 3 أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.



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تبدأ الظاهرة الساعة 5 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيقوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومتراتبينما تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، مع تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات