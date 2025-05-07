شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 35 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 35 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 35 درجة مئوية.- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.- المدينة المنورة 39 درجة مئوية.- الرياض 36 درجة مئوية.- جدة 33 درجة مئوية.- أبها 27 درجة مئوية.- تبوك 34 درجة مئوية.- بريدة 33 درجة مئوية.- حائل 32 درجة مئوية.- الباحة 26 درجة مئوية.- عرعر 31 درجة مئوية.- سكاكا 32 درجة مئوية.- جازان 35 درجة مئوية.- نجران 35 درجة مئوية.- الخرج 37 درجة مئوية.- المجمعة 33 درجة مئوية.- وادي الدواسر 39 درجة مئوية.- الدوادمي 34 درجة مئوية.- شرورة 39 درجة مئوية.طقس الأربعاءيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربيةفي حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة