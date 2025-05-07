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الدمام 35 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 35 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 35 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 39 درجة مئوية.
- الرياض 36 درجة مئوية.
- جدة 33 درجة مئوية.
- أبها 27 درجة مئوية.
- تبوك 34 درجة مئوية.
- بريدة 33 درجة مئوية.
- حائل 32 درجة مئوية.
- الباحة 26 درجة مئوية.
بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - اليوم

- عرعر 31 درجة مئوية.
- سكاكا 32 درجة مئوية.
- جازان 35 درجة مئوية.
- نجران 35 درجة مئوية.
- الخرج 37 درجة مئوية.
- المجمعة 33 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 39 درجة مئوية.
- الدوادمي 34 درجة مئوية.
- شرورة 39 درجة مئوية.
درجات الحرارة على مدن المملكة - وكالات

طقس الأربعاء
يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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