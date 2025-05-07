شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات القيادة.. وصول التوأمين السياميين الصوماليين إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل التوأمان السياميان الصوماليان إلى الرياض لدراسة إمكانية إجراء عملية فصلهما، إنفاذًا لتوجيهات القيادة.

ونشرت قناة "الإخبارية" عبر حسابها على منصة إكس لحظة وصول التوأمين السياميين الصوماليين إلى الرياض لدراسة إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وأشارت إلى أنه سيجري نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي لدراسة حالتهما الصحية. والد التوأمين يشكر القيادة وتقدم سلطان سعيد والد التوأمين بأسمى أيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على موافقتهما على تقديم الرعاية الصحية للتوأمين ما يعكس حرصهما على صحة الإنسان.