شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات القيادة.. وصول التوأمين السياميين الصوماليين إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل التوأمان السياميان الصوماليان إلى الرياض لدراسة إمكانية إجراء عملية فصلهما، إنفاذًا لتوجيهات القيادة.
ونشرت قناة "الإخبارية" عبر حسابها على منصة إكس لحظة وصول التوأمين السياميين الصوماليين إلى الرياض لدراسة إمكانية إجراء عملية فصلهما.
وأشارت إلى أنه سيجري نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي لدراسة حالتهما الصحية.
ونشرت قناة "الإخبارية" عبر حسابها على منصة إكس لحظة وصول التوأمين السياميين الصوماليين إلى الرياض لدراسة إمكانية إجراء عملية فصلهما.
وأشارت إلى أنه سيجري نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي لدراسة حالتهما الصحية.