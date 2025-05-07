شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة ورياح نشطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة ورياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض. اليوم الأربعاء.
تبدأ الأتربة الساعة 5 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
يصاحب الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
تبدأ الظاهرة الساعة 5 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
بينما تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، مع تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تبدأ الأتربة الساعة 5 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
رياح نشطةمنا تشهد أماكن أخرى من الرياض رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
يصاحب الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
طقس المنطقة الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 5 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
بينما تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، مع تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
طقس الأربعاءيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.