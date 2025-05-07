شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة ورياح نشطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

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رياح نشطة

طقس المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

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طقس الأربعاء

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمنورياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض. اليوم الأربعاءتبدأ الأتربة الساعة 5 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتمنا تشهد أماكن أخرى من الرياض رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.يصاحب الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.يتوقعفي تقريره عنعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاءتبدأ الظاهرة الساعة 5 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومتراتبينما تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، مع تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربيةفي حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة