صور| "التعليم" تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم الزي المدرسي الوطني السعودي والزي الرياضي لطلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة في المدارس الحكومية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الهوية الوطنية والمظهر اللائق للطلبة.فبالنسبة لطلاب مرحلة رياض الأطفال، يتكون الزي المعتمد للبنين من الثوب، أو بدلاً من ذلك قميص أبيض بأكمام طويلة أو قصيرة مع بنطال بيج طويل بخصر مطاطي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أما البنات في هذه المرحلة، فيرتدين قميصًا أبيض بأكمام طويلة أو قصيرة، وبنطالًا بيج طويلًا بخصر مطاطي، بالإضافة إلى مريول لونه ”بيج“ يغطي الركبتين.وفي المرحلة الابتدائية، يرتدي البنون الثوب مع الشماغ أو الغترة، ويكون العقال اختياريًا، بينما ترتدي البنات مريولًا زهريًا كزي أساسي بدون أكمام، مع بلوزة بيضاء.وبالانتقال إلى المرحلة المتوسطة، يستمر البنون في ارتداء الثوب مع الشماغ أو الغترة والعقال الاختياري، في حين ترتدي البنات تنورة باللون الأخضر الزيتي وبلوزة بيضاء.أما في المرحلة الثانوية، فيرتدي الطلاب السعوديون الثوب مع الغترة أو الشماغ، ويرتدي الطلاب غير السعوديين الثوب، ويكون العقال اختياريًا للجميع، بينما يتكون زي الطالبات من تنورة كحلية وبلوزة بيضاء.وفيما يتعلق بالزي الرياضي، سيرتدي طلاب وطالبات رياض الأطفال قميصًا أبيض وبنطلونًا رياضيًا طويلًا باللون البيج. وبالنسبة للمراحل الدراسية الأخرى، يرتدي طلاب المرحلة الابتدائية قميصًا أبيض بأكمام قصيرة أو طويلة، وبنطالًا رياضيًا طويلًا لونه كحلي.أما طالبات هذه المرحلة، فيتكون زيهن الرياضي من قميص أبيض بياقات كحلية طويل وساتر من الأمام والخلف، أو قميص أبيض آخر طويل وساتر، مع بنطال رياضي طويل لونه كحلي، وسترة اختيارية طويلة من الأمام والخلف باللون الكحلي.وفي المرحلة المتوسطة، يرتدي الطلاب البنون قميصًا أبيض بأكمام قصيرة أو طويلة، وبنطالًا رياضيًا طويلًا لونه أخضر زيتي. وتتكون ملابس الطالبات الرياضية في هذه المرحلة من قميص أبيض بياقات باللون العنابي، يتميز بكونه طويلًا وساترًا.أما طلاب المرحلة الثانوية، فيرتدون للنشاط الرياضي قميصًا أبيض بأكمام قصيرة أو طويلة، وبنطالًا رياضيًا طويلًا لونه أسود.وأكدت وزارة التعليم على إلزامية تطبيق الزي المدرسي المعتمد. فالزي الوطني السعودي للطلاب السعوديين وغير السعوديين في المرحلة الثانوية يُعد إلزاميًا في المدارس الحكومية، وكذلك في مدارس التعليم الخاص، مع استثناء طلاب المدارس الأجنبية من هذا الإلزام.وأشارت إلى أن تطبيق الزي المدرسي للطالبات في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية هو إلزامي. أما الزي الرياضي، فهو إلزامي لجميع الطلبة السعوديين وغير السعوديين في المدارس الحكومية عند ممارسة الأنشطة الرياضية في المواعيد المحددة لذلك.وشددت الوزارة على ضرورة التزام مدارس التعليم الخاص بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، وارتداء زي محتشم خالٍ من الصور أو العبارات المسيئة.