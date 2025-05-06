مقابر عسير المسورة تفوق 10 مناطق بـ23%

سجلت المقابر المسورة في مختلف مناطق المملكة نموًا بـ0.50%، حيث بلغت 8961 مقبرة خلال العام الماضي، وسيطرت منطقة عسير كأكثر مناطق المملكة مقابر مسورة، وفاقت 10 مناطق ومحافظات، ممثلة في: حفر الباطن، والأحساء، والشمالية، والشرقية، ونجران، وتبوك، والطائف، والجوف، ومكة المكرمة، وحائل بـ23%.

مغاسل الموتى

كشف تقرير وزارة البلديات والإسكان أعمال التجهيز والمقابر لعام 2024، إجمالي مغاسل الموتى، وعددها 939 مغسلة، بنمو 0.42%، وإجمالي المقابر المسورة 8916 مقبرة، بأطوال 13.899.410 مليون م²، وسيطرت منطقة الرياض على مغاسل الموتى بـ130 مغسلة بنسبة 14%، وحلت الباحة ثانيًا بإجمالي 100 مغسلة بـ11%، والقصيم ثالثًا بإجمالي 85 مغسلة بـ9%، وجدة رابعًا بإجمالي 84 مغسلة بـ8.94%، وحائل خامسًا بإجمالي 78 مغسلة بـ8.30%، والمنطقة الشرقية سادسًا بإجمالي 71 مغسلة بـ8%، وعسير سابعًا بإجمالي 69 مغسلة بـ7.34%، والمدينة المنورة ثامنًا بإجمالي 68 مغسلة بـ7.24%، وجازان تاسعًا بإجمالي 65 مغسلة بـ7%.

الأقل مغاسل

سجلت منطقة حفر الباطن، أقل مناطق المملكة مغاسل موتى بـ5 مغاسل، وحلت مكة المكرمة ثانيًا بـ6 مغاسل، والطائف ثالثًا بـ20 مغسلة، والجوف رابعًا بـ21 مغسلة، والحدود الشمالية خامسًا بـ25 مغسلة، والأحساء سادسًا بـ29 مغسلة، ونجران سابعًا بـ33 مغسلة، وتبوك ثامنًا بـ50 مغسلة.

القصيم وحائل

وبينما تصدرت منطقة عسير، كأكثر المناطق مقابر مسورة، بـ2104 مقابر بـ23%، حلت منطقة الباحة ثانيًا، بإجمالي 1.117 مقبرة بـ12.46%، وجاءت جدة ثالثًا بإجمالي 1081 مقبرة بـ12%، وجازان رابعًا بإجمالي 941 مقبرة بـ10.50%، والرياض خامسًا بـ881 مقبرة مسورة بـ10%، والمدينة المنورة سادسًا بإجمالي 519 مقبرة مسورة بـ6%، والقصيم سابعًا بإجمالي 506 بنسبة 5.64%، وحائل ثامنًا بإجمالي 407 مقابر مسورة بـ5%، ومكة المكرمة تاسعًا بإجمالي 242 مقبرة بـ3%.

أقل المناطق

سجلت منطقة حفر الباطن أقل مناطق المملكة مقابر مسورة، حيث بلغت إجمالي المقابر المسورة 21 مقبرة بـ0.23%، وحلت الأحساء ثانيًا بإجمالي 81 مقبرة بـ0.90%، والحدود الشمالية ثالثًا بإجمالي 128 مقبرة مسورة بـ1.42%، والمنطقة الشرقية رابعًا بإجمالي 136 مقبرة بـ1.51%، ونجران خامسًا بـ172 مقبرة بـ2%، وتبوك سادسًا بإجمالي 193 مقبرة مسورة بـ2.15%، والطائف سابعًا بإجمالي 201 مقبرة مسورة بـ2.24%، والجوف ثامنًا بإجمالي 231 مقبرة مسورة بـ2.57%.

الأكثر مغاسل موتى

الرياض 14%

الباحة 11%

القصيم 9%

جدة 8.94%

حائل 8.30%

الشرقية 8%

الأكثر مقابر مسورة

عسير 23%

الباحة 12.46%

جدة 12%

جازان 10.50%

الرياض 10%

المدينة المنورة 6%

القصيم 5.64%

الأقل مقابر مسورة

حفر الباطن 21

الأحساء 81

الحدود الشمالية 128

المنطقة الشرقية 136

نجران 172