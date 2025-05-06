السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة إلى المغرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يبدأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم, زيارة رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة تستمر عدة أيام.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع افتتاح معرض “جسور” في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، ويُعد من مشاريعها الرائدة في تعزيز التواصل الثقافي والديني بين المملكة والدول الإسلامية، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال.

ويتضمن برنامج معاليه عددًا من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين المغاربة، إلى جانب زيارات ميدانية للجوامع والجامعات والمراكز العلمية والبحثية بهدف تبادل التجارب وتوثيق أواصر التعاون في مجالات العمل الإسلامي، اتساقًا مع الأهداف المشتركة.

وتعكس هذه الزيارة تعزيز الشراكة في مجالات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

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