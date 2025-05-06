شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

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نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي الـ47 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.