شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 400 ألف مقعد.. "سار" تستعد لموسم الحج بـ4,768 رحلة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام