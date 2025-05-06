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شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 400 ألف مقعد.. "سار" تستعد لموسم الحج بـ4,768 رحلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، خطتها التشغيلية لموسم حج عام 1446هـ، التي تتضمن توفير نحو مليوني مقعد لنقل ضيوف الرحمن عبر قطار الحرمين السريع، مسجلة بذلك زيادة تُقدّر بـ (400) ألف مقعد عن موسم حج 1445هـ لتحقق زيادة تبلغ (25%).
وتُعد هذه الزيادة تأكيدًا لجاهزية "سار" واستعدادها المتكامل لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة والجودة، في الوقت الذي يشهد به موسم الحج لهذا العام تنفيذ (4,768) رحلة، خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 20 ذي الحجة 1446هـ، وذلك عبر قطار الحرمين السريع الذي يعمل على مسار يمتد لـ(453) كيلومترًا.
ويربط بين خمس محطات رئيسة تشمل مكة المكرمة، المدينة المنورة، محطة جدة الرئيسة (السليمانية)، محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز، ما يُسهّل تنقل الحجاج بين المدينتين المقدستين بيسر وطمأنينة.
وتخدم المبادرة عشرات الآلاف من الحجاج هذا العام في التنقل من بلدهم وحتى مكة المكرمة دون حمل أي أمتعة شخصية، وتسلُّم الحقائب من مطارات المغادرة وشحنها مباشرة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في مكة، بينما ينتقل الحاج عبر شبكة قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة دون عناء أو تأخير.
وتأتي خطة "سار" التشغيلية امتدادًا للدور الذي تضطلع به ضمن الجهود الوطنية الشاملة في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تسخير خبراتها وإمكاناتها لتقديم خدمات نقل فعّالة وآمنة تسهم في تسهيل تنقلاتهم بين المدينتين المقدستين، لتؤكد التزامها بالعمل المتكامل مع مختلف المنظومات الوطنية، انطلاقًا من دورها كممكن وطني يسهم في سهولة وسرعة تنقل ضيوف الرحمن، وذلك في إطار دعمها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتيسير رحلتهم الإيمانية بكفاءة واستدامة.
وتُعد هذه الزيادة تأكيدًا لجاهزية "سار" واستعدادها المتكامل لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة والجودة، في الوقت الذي يشهد به موسم الحج لهذا العام تنفيذ (4,768) رحلة، خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 20 ذي الحجة 1446هـ، وذلك عبر قطار الحرمين السريع الذي يعمل على مسار يمتد لـ(453) كيلومترًا.
ويربط بين خمس محطات رئيسة تشمل مكة المكرمة، المدينة المنورة، محطة جدة الرئيسة (السليمانية)، محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز، ما يُسهّل تنقل الحجاج بين المدينتين المقدستين بيسر وطمأنينة.
قطار الحرمين السريعويُعد قطار الحرمين السريع ممكنًا رئيسيًا لتنقلات ضيوف الرحمن ضمن منظومة النقل الحديثة في المملكة، في ظل كونه أسرع وسيلة نقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقطع المسافة بين المدينتين في نحو ساعتين فقط. وفي ظل الجهود التكاملية لتحسين تجربة الحاج، تشهد خطة هذا العام توسيع نطاق تطبيق مبادرة "حاج بلا حقيبة"، التي تُنفّذ للعام الثاني على التوالي بالتعاون بين الخطوط الحديدية السعودية "سار" وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وتخدم المبادرة عشرات الآلاف من الحجاج هذا العام في التنقل من بلدهم وحتى مكة المكرمة دون حمل أي أمتعة شخصية، وتسلُّم الحقائب من مطارات المغادرة وشحنها مباشرة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في مكة، بينما ينتقل الحاج عبر شبكة قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة دون عناء أو تأخير.
جودة النقل للحجاجويُعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع عشرة قطارات ركاب في العالم، بسرعة تشغيلية تبلغ (300) كيلومتر في الساعة، ويضم أسطولًا من (35) قطارًا، بطاقة استيعابية تبلغ (417) مقعدًا لكل قطار، ويتميز بخلوه من الانبعاثات الكربونية، ما يجعله خيارًا صديقًا للبيئة، فضلًا عن إسهامه في تقليل الضغط على شبكة الطرق، وتعزيز جودة النقل للحجاج.
وتأتي خطة "سار" التشغيلية امتدادًا للدور الذي تضطلع به ضمن الجهود الوطنية الشاملة في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تسخير خبراتها وإمكاناتها لتقديم خدمات نقل فعّالة وآمنة تسهم في تسهيل تنقلاتهم بين المدينتين المقدستين، لتؤكد التزامها بالعمل المتكامل مع مختلف المنظومات الوطنية، انطلاقًا من دورها كممكن وطني يسهم في سهولة وسرعة تنقل ضيوف الرحمن، وذلك في إطار دعمها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتيسير رحلتهم الإيمانية بكفاءة واستدامة.