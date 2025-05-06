ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش

لدى ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء .. #ولي_العهد يرحّب باسم #خادم_الحرمين_الشريفين بالقادمين إلى #المملكة من مختلف دول العالم لأداء فريضة حج هذا العام



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