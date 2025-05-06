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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش

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واس - الرياض 0 تبليغ

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير بنغلاديش لدى المملكة دلوار حسين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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