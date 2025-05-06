شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير بنغلاديش لدى المملكة دلوار حسين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير بنغلاديش لدى المملكة دلوار حسين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
لدى ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء .. #ولي_العهد يرحّب باسم #خادم_الحرمين_الشريفين بالقادمين إلى #المملكة من مختلف دول العالم لأداء فريضة حج هذا العام— صحيفة اليوم (@alyaum) May 6, 2025
للمزيد | https://t.co/slFq4WtMSm#الحج | #موسم_الحج | #اليوم pic.twitter.com/W6LIHD2esT