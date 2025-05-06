شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية من معالي رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش البروفسور محمد يونس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير بنغلاديش لدى المملكة دلوار حسين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.