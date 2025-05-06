شكرا لمتابعة خبر عن البدء في رصد مخالفات إلقاء النفايات من المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فعلت الأمانات آليات رصد البلاغات المتعلقة بإلقاء النفايات من المركبات والشاحنات في غير الأماكن المخصصة، وتفرض الغرامات على المخالفين وفق ما تحدده اللوائح، وتراوح بين 200 إلى 1,000 ريال في حالات رمي النفايات أثناء المشي أو من نوافذ المركبات،

وأوضحت أن الغرامة تصل إلى 2,000 ريال عند ترك أو رمي أو دفن أو حرق النفايات في المتنزهات والغابات.

وانطلقت فعليا إجراءات الإبلاغ عن المركبات المخالفة داخل المدن في حائل، في خطوة تنسجم مع التوجه الوطني نحو بيئة نظيفة وأكثر استدامة.

وفي السياق أتاحت وزارة البلديات وسائل مباشرة وسهلة للإبلاغ، تشمل تطبيق «توكلنا» و«منصة بلدي».

وقال المحامي سلمان الرمالي أن الصورة الملتقطة للمخالفة تُعد وسيلة إثبات معتمدة قانونيا، ما دامت واضحة وتُظهر الواقعة بشكل مباشر، لافتًا إلى أن الجهات المختصة تعتمد هذه الصور لإدراج المخالفة ضمن نظام الرصد البلدي، ما يمنح المواطن دورا فاعلًا في الرقابة البيئية.