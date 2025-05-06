شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يمنح الإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مجلس الوزراء منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من القرارات منها الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بجمهورية فرنسا للتعاون المشترك في المعادن الحرجة.

كما وافق المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار بجمهورية إستونيا في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.