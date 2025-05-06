شكرا لمتابعة خبر عن عقيل العقيل: انتهت فرص هطول الأمطار على المناطق الوسطى من المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن فرص هطول الأمطار على المناطق الوسطى من المملكة قد انتهت، كما ستنخفض معدلات الرطوبة على المناطق الساحلية بفعل تأثير الرياح.

وقال العقيل في حديثه لنشرة النهار: “بالنسبة للمناطق الوسطى من المملكة، فقد انتهت فرص هطول الأمطار، وستنحصر الأمطار على جبال عسير ومنطقة نجران يوم السبت.”

وكان خبير الطقس عبدالله العصيمي قد توقّع في وقت سابق أن تكون أمطار فصل الربيع لهذا العام، والمعروفة بـ”المراويح”، ضعيفة وأقل من المعدل المعتاد.

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