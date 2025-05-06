شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب بنشر إعلانات حملات حج وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية الإندونيسية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

