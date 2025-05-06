شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع مكة الصحي يعلن جاهزية مستشفيات ومراكز عرفات لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

تنسيق مبكر

الدمام - شريف احمد - تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي، الدكتور حاتم بن أحمد العُمري، اليوم الثلاثاء، عددًا من المواقع الصحية في مشعر عرفات، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يجريها التجمع للوقوف على جاهزية المرافق الطبية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1446هـ.وشملت الجولة التفقدية كلًا من مستشفى شرق عرفات، ومستشفى جبل الرحمة، ومستشفى عرفات العام الميداني، ومستشفى نمرة، إلى جانب عدد من المراكز الصحية بالمشعر.واطلع العُمري خلال زيارته على جاهزية الأقسام الطبية، وكفاءة التجهيزات الفنية والتقنية، واستعداد الطواقم العاملة لتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن وفق أعلى معايير السلامة والجودة.أكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود التنسيق المبكر والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع الجاهزية التشغيلية للموسم، وتجسيد توجيهات القيادة الرشيدة في توفير رعاية صحية نوعية وآمنة للحجاج في مختلف المشاعر المقدسة.ويواصل التجمع تنفيذ خططه التشغيلية لموسم الحج، والتي تتضمن تعزيز منظومة الرعاية الصحية بالمشاعر، ودعم المرافق بالكوادر الطبية المتخصصة، وتأمين كافة التجهيزات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمة، بما يسهم في حماية صحة الحجاج وسلامتهم طيلة أداء مناسكهم.