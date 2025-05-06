اخبار السعوديه

تجمع مكة الصحي يعلن جاهزية مستشفيات ومراكز عرفات لخدمة الحجاج

0 نشر
عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة 0 تبليغ

  • تجمع مكة الصحي يعلن جاهزية مستشفيات ومراكز عرفات لخدمة الحجاج 1/3
  • تجمع مكة الصحي يعلن جاهزية مستشفيات ومراكز عرفات لخدمة الحجاج 2/3
  • تجمع مكة الصحي يعلن جاهزية مستشفيات ومراكز عرفات لخدمة الحجاج 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع مكة الصحي يعلن جاهزية مستشفيات ومراكز عرفات لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي، الدكتور حاتم بن أحمد العُمري، اليوم الثلاثاء، عددًا من المواقع الصحية في مشعر عرفات، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يجريها التجمع للوقوف على جاهزية المرافق الطبية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1446هـ.
وشملت الجولة التفقدية كلًا من مستشفى شرق عرفات، ومستشفى جبل الرحمة، ومستشفى عرفات العام الميداني، ومستشفى نمرة، إلى جانب عدد من المراكز الصحية بالمشعر.
تجمع مكة الصحي يعلن جاهزية مستشفيات ومراكز عرفات لخدمة الحجاج

واطلع العُمري خلال زيارته على جاهزية الأقسام الطبية، وكفاءة التجهيزات الفنية والتقنية، واستعداد الطواقم العاملة لتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

تنسيق مبكر


أكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود التنسيق المبكر والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع الجاهزية التشغيلية للموسم، وتجسيد توجيهات القيادة الرشيدة في توفير رعاية صحية نوعية وآمنة للحجاج في مختلف المشاعر المقدسة.
ويواصل التجمع تنفيذ خططه التشغيلية لموسم الحج، والتي تتضمن تعزيز منظومة الرعاية الصحية بالمشاعر، ودعم المرافق بالكوادر الطبية المتخصصة، وتأمين كافة التجهيزات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمة، بما يسهم في حماية صحة الحجاج وسلامتهم طيلة أداء مناسكهم.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا