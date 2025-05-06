إقبال حجاج الداخل على لقاح الشوكية

تشهد المراكز الصحية الحكومية والخاصة إقبالا ممن يرغبون بأداء مناسك حج هذا العام من حجاج الداخل على أخذ لقاح الحمي الشوكية، الذي يعد إلزاميًا لجميع الحجاج، في الوقت الذي تشدد وزارة الصحة كل عام على أن تلقي لقاح الحمي الشوكية والإنفلونزا الموسمية مطلبًا أساسيًا للراغبين بأداء الفريضة، على أن تكون الفترة الزمنية للقاح الشوكي 10 أيام منذ أخذها، ولا تقل عن 5 سنوات.

توصيات الصحة

أشار استشاري طب الأسرة، الدكتور أحمد عبد الغفار، إلى أن وزارة الصحة تشدد على أهمية أخذ لقاح الحمي الشوكية، وتعتبر من أهم المتطلبات الصحية التي لابد على حجاج الداخل والخارج الإلتزام بها؛ لأن في ذلك حماية للحجاج وسلامتهم، ويعتبر من اللقاحات المهمة والإلزامية على جميع الحجاج، إذ يعتبر حماية من عدوى بكتيرية خطيرة تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف والفم، وتصيب المخ والحبل الشوكي؛ لذلك نجد أن المراكز الصحية الخاصة والحكومية تقدم خدمة اللقاح، واشترطت وزارة الصحة.

وكذلك على الحجاج أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية للحماية من الإصابة بها أثناء الحج، وقال: قبل وأثناء موسم الحج، يُنصح بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لعدة أسباب مهمّة، مدعومة بتوصيات وزارة الصحة والمنظمات الدولية؛ لأن في ذلك وقاية من عدوى شديدة في التجمعات المكتظة، إذ أن موسم الحج يجمع ملايين الناس في مساحات ضيقة، مما يزيد من خطر انتشار فيروسات الجهاز التنفسي كالإنفلونزا، واللقاح يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا وتداعياتها «ارتفاع الحرارة، التهاب الرئة»، خاصةً عند كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

أماكن مزدحمة

من جهته أكد استشاري طب الأسرة، الدكتور مصطفي سمير، أهمية لقاح الحمى الشوكية قبل الحج من أجل الوقاية من مرض خطير ومعد يصيب أغشية الدماغ والنخاع الشوكي، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تلف الدماغ، فقدان السمع، أو حتى الوفاة، كذلك سبب شرط لقاح الحمي الشوكية لمنع انتشار العدوى في الزحام.

مشيرًا إلى أن موسم الحج يجمع ملايين الحجاج من مختلف دول العالم في أماكن مزدحمة، مما يسهل انتقال الأمراض المعدية، وخاصة التي تنتقل عن طريق الرذاذ التنفسي، مثل الحمى الشوكية، موضحًا أن هذا الإجراء هو حماية الحاج والمحيطين به واللقاح لا يحمي الحاج فقط، بل يسهم في تقليل فرص نقل العدوى للآخرين، سواء أثناء أداء المناسك أو بعد عودة حجاج الخارج إلى بلادهم؛ لذلك وضعت وزارة الصحة لقاح الحمي الشوكية متطلبًا إلزاميًا، ومن شروط الحصول على تأشيرة الحج لحجاج الخارج، لابد من تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية، تُعطى قبل السفر بـ10 أيام على الأقل، وتكون صالحة لمدة 5 سنوات.

وأوضح عبدالرحمن الغامدي أنه حرص منذ دخول شهر ذو القعدة على أخذ لقاح الحمي الشوكية لرغبته في أداء فريضة الحج هذا العام، مشيرًا إلى أن وزاره الصحة أتاحت اللقاح في المراكز الصحية، مما سهل على المواطنين أخذها بدون مقابل مادي.