السعودية | رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل سفير نيوزلندا لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، في مقر الجمعية بالرياض، سفير نيوزيلندا لدى المملكة تشارلز كينغستون، وذلك في إطار تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، بحضور عضو الجمعية الدكتور صالح الخثلان، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض طبيعة عمل الجمعية، وأهدافها، والمهام التي تضطلع بها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، إلى جانب جهودها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتفاعل مع مختلف القضايا ذات الصلة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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