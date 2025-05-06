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السعودية | رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل سفير نيوزلندا لدى المملكة

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السعودية | رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل سفير نيوزلندا لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، في مقر الجمعية بالرياض، سفير نيوزيلندا لدى المملكة تشارلز كينغستون، وذلك في إطار تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، بحضور عضو الجمعية الدكتور صالح الخثلان، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض طبيعة عمل الجمعية، وأهدافها، والمهام التي تضطلع بها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، إلى جانب جهودها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتفاعل مع مختلف القضايا ذات الصلة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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