شكرا لقرائتكم خبر عن "كاوست" تحتضن منتدى أشباه الموصلات العالمي 4 لدعم الابتكار التقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، يومي 4 و5 مايو 2025، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مستقبل أشباه الموصلات، الذي يُعد منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من قادة الصناعة، والباحثين، وصناع القرار، والخبراء من المملكة وحول العالم لمناقشة مستقبل هذا القطاع الحيوي.



يُنظم المنتدى بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاوست)، ومؤسسة نيوم للتعليم والأبحاث والابتكار، وبدعم من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والمركز الوطني لأشباه الموصلات، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، بهدف تعزيز الابتكار وتسريع التقدم في صناعة أشباه الموصلات.



المملكة مركز إقليمي للتقنيات المتقدمة

يأتي هذا الحدث في إطار السعي الوطني لتكريس مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنيات المتقدمة، حيث تُشكل أشباه الموصلات العمود الفقري لصناعات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الفائقة، الطاقة النظيفة، الرعاية الصحية الذكية، وإنترنت الأشياء.



وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور منير الدسوقي، رئيس كاكست، أهمية تطوير منظومة متكاملة لأشباه الموصلات، مشيراً إلى جهود المدينة في دعم الابتكار من خلال التدريب والبحث، لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة. من جهته، أشار البروفيسور إدوارد بيرن، رئيس كاوست، إلى أن المنتدى يعكس التزام الجامعة بدفع الابتكار العلمي وبناء شراكات استراتيجية تدعم اقتصاد المعرفة.

موضوعات المنتدى

على مدار يومين، يناقش المنتدى أحدث التقنيات في تصميم الرقائق الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ويوفر منصة لتبادل الأفكار، واستكشاف فرص استثمارية، وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية. كما يشهد مشاركة واسعة من شركات عالمية ومحلية مثل الشركة السعودية للمواد الإلكترونية، لوسيد، AMD، ساينابسز، تريسال، سيلفاكو، وغيرها، مما يبرز الثقة في إمكانات المملكة كوجهة للابتكار.

يُعد المنتدى خطوة محورية نحو توطين صناعة أشباه الموصلات، وتمكين رواد الأعمال، وخلق فرص عمل متميزة للشباب السعودي في قطاع يُعتبر من أكثر القطاعات نمواً وحيوية على مستوى العالم.