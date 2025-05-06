شكرا لقرائتكم خبر هيئة السياحة الماليزية تعزز روابطها مع قطاع السفر السعودي عبر الحملة الترويجية لعام 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة السياحة الماليزية عن تنظيم حملة ترويجية في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 8 مايو 2025، تشمل العاصمة السعودية الرياض ومدينة جدة. وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع إطلاق مبادرة "زوروا ماليزيا 2026" وأسبوع الثقافة الماليزية 2025، ما يعكس التزام ماليزيا بتعزيز حضورها في سوق السفر السعودي.

وسيترأس الوفد الماليزي وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي السيد داتو سري تيونغ كينغ سينغ، فيما تشهد الحملة مشاركة 37 ممثلاً عن الفنادق ووكالات السفر والمنتجعات السياحية والهيئات المحلية المتخصصة، ما يعكس التزام ماليزيا بتعزيز حضورها في المنطقة التي تمثل وجهة سياحية مهمة على مستوى القارة الآسيوية والعالم.

وتهدف الحملة إلى أبراز أفضل ما تقدمه ماليزيا من تجارب سياحية، وتعزيز أعداد الزوار القادمين من المنطقة، من خلال إظهار حفاوة الضيافة الماليزية والترويج لأبرز المعالم الماليزية السياحية. وستسلّط هيئة السياحة الماليزية الضوء على باقات سفر مختارة بعناية، وعروض ترويجية، ومعالم جديدة مصممة خصيصاً لتلبية اهتمامات العائلات، والمسافرين الباحثين عن الفخامة، والعرسان الجدد، إضافة إلى العديد من الوجهات الخاصة بالشباب والشابات والتي تشمل المغامرات في الطبيعة الخلابة والغابات الكثيفة.

ولتعزيز العلاقات مع الجهات الفاعلة في قطاع السياحة المحلي، ستتضمن الحملة سلسلة من الندوات، واجتماعات الأعمال الثنائية (B2B)، وجلسات التواصل، ما يساهم في توفير منصة فعّالة لعرض تنوع الإمكانيات السياحية الماليزية، بما في ذلك شواطئها الخلابة، وغاباتها المطرية الكثيفة، وثقافتها النابضة بالحياة، ومأكولاتها العالمية.

وفي هذا الصدد، قال معالي الوزير داتوك سري تيونغ كينغ سينغ: "نوجّه دعوة لأصدقائنا في المملكة العربية السعودية لاكتشاف روائع ماليزيا، في ظل استعداداتنا لاستقبالكم ضمن مبادرة 'زوروا ماليزيا 2026'. كما ندعوكم لاكتشاف ثقافتنا الغنية، ومناظرنا الطبيعية الخلابة، وكرم ضيافتنا. ونحن على ثقة بأن ماليزيا ستقدّم لكم تجارب لا تُنسى، وستشعرون فيها كأنكم في وطنكم".

وكانت ماليزيا قد سجلت 68,382 زائراً من المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2024، أي زيادة ملحوظة بلغت 23.7% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق، وذلك وفقاً لأحدث التقارير التي أشارت إلى أن تحسُّن الربط الجوي بين البلدين ساهم في تعزيز هذا النمو، في ظل تشغيل 41 رحلة أسبوعياً من جدة والمدينة المنورة إلى كوالالمبور، بسعة إجمالية تصل إلى 12,747 مقعداً، حيث أسهمت سهولة الوصول في ترسيخ مكانة ماليزيا كوجهة مفضّلة لدى الزوّار السعوديين.

وتؤكد ماليزيا التزامها بمواصلة جذب المزيد من الزوار من المملكة، من خلال تقديم تجارب سفر متنوعة، وضيافة استثنائية، وربط جوي سلس ومريح.

نبذة عن هيئة السياحة الماليزية:

تعد هيئة السياحة الماليزية والمعروفة أيضاً باسم مجلس ترويج السياحة الماليزية، وهي جهة حكومية تابعة لوزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية، تعنى بالترويج لماليزيا كوجهة سياحية مفضّلة. ومنذ تأسيسها، برزت الهيئة كمساهم رئيسي في المشهد السياحي الدولي.

وتستعد ماليزيا لإطلاق النسخة المقبلة من حملة "زوروا ماليزيا" في عام 2026، احتفاءً باستدامة قطاع السياحة في البلاد، وذلك تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى متابعة حسابات هيئة السياحة الماليزية على منصات فيسبوك، إنستغرام، X (تويتر سابقاً)، يوتيوب، وتيك توك.