شكرا لمتابعة خبر عن مقاتلة F-15C السعودية تتفوق‬⁩ في تمرين علم الصحراء عن باقي المنظومات القتالية الأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل القوات الجوية الملكية السعودية تنفيذ مناورات تمرين “علم الصحراء 2025″، في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ‏

وتتميز مقاتلة ” F-15C ” التي تشارك بها القوات الجوية ⁧‫السعودية‬⁩ في تمرين ” علم الصحراء 2025 ” عن باقي المنظومات القتالية الأخرى، حيث تتسلح هذه المقاتلة بثمان صواريخ جو جو، وتصل سرعة هذه الطائرة إلى ٣٠٠٠ كلم في الساعة ٠

وتستطيع هذه المقاتلة بفضل جناحيها الكبيرين ومحركاتها النفاثة الوصول إلى ارتفاع ٦٣ ألف قدم عن سطح البحر وهو أعلى ارتفاع يمكن أن تصل إليه طائرة مقاتلة٠

وهذه المقاتلة قادرة على الطيران حتى حال تعرضها للأضرار . وفي سجل هذه الطائرة استهدفت ١٠٤ عملية اسقاط لطائرات معادية. وتعد المملكة من بين ٥ دول التي تمتلك هذه المنظومة والتي من خلالها تمكنت من خلالها استهداف وتدمير طائرات مسيرة عديدة.