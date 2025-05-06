السعودية | “فيوتشر راش” .. تجربة ترفيهية تجذب زوار “سيتي ووك”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ظهرت منطقة “فيوتشر راش” إحدى مناطق الجذب في “سيتي ووك”، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، مُقدّمةً تجربة مستقبلية تفاعلية تمزج بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الإبداعي، لتنقل الزوّار إلى عوالم رقمية تُحاكي مدن المستقبل.

وتضم المنطقة مجموعة واسعة من الألعاب الرقمية وتجارب الواقع الافتراضي، والعروض التكنولوجية المعززة بالحسّ البصري والصوتي، التي تتميز بتصميم عصري يعكس مفاهيم الابتكار والتطور، ما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي التقنية والمغامرات الرقمية.

كما تحتوي منطقة “فيوتشر راش” على تجارب تفاعلية تُحاكي الروبوتات والطائرات بدون طيار، إضافة إلى مختبرات تعليمية مخصصة للأطفال، تسهم في ربط الترفيه بالمعرفة بطريقة شيّقة ومبتكرة.

يُذكر أن “فيوتشر راش” تُعد واحدة من سبع مناطق ترفيهية موزعة داخل “سيتي ووك”، والتي تُقام على مساحة تتجاوز 281 ألف متر مربع، وتضم مجموعة من المتاجر والمطاعم والتجارب الفنية، في إطار يعكس تنوّع الخيارات التي يقدمها موسم جدة هذا العام.

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