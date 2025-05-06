شكرا لقرائتكم خبر عن "سعود الطبية" تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

تطوير المهارات الجراحية

نقلة نوعية في مجال جراحة الأطفال

الدمام - شريف احمد - تنظّم مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أول مؤتمر وطني متخصص في جراحة مجرى التنفس لدى الأطفال، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2025، بمقر مركز الخدمات الطبية الشرعية التابع لوزارة الصحة في الرياض.ويُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويهدف إلى تطوير المهارات الجراحية الدقيقة في مجال مجرى التنفس لدى الأطفال، من خلال برنامج علمي وتطبيقي متكامل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج المملكة.من جهتها، أكدت الدكتورة مشاعل ماجد القصيّر، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أهمية هذا الحدث العلمي في دعم التعليم الطبي التخصصي، مشيرة إلى أنه يُمثّل نقلة نوعية في مجال جراحة الأطفال، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو التميّز في الرعاية الصحية.وبيّنت القصيّر أن من أبرز ما يميز هذا المؤتمر اعتماده على محاكيات جراحية واقعية باستخدام نماذج حيوانية، وهو ما يُوفّر بيئة تدريب عملية تُمكّن المشاركين من تعزيز مهاراتهم في جراحات المناظير والجراحة الترميمية المفتوحة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل المملكة في هذا التخصص.ويُتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأطباء والممارسين الصحيين، نظرًا لما يقدّمه من محتوى علمي عالي المستوى، وفرص تدريبية تُسهم في رفع الجاهزية والاحترافية في هذا المجال الجراحي الدقيق.