أمطار وسيول على 9 مناطق والعرضيات الأعلى

محطات رصد
وفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجلت 48 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطار في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، والباحة).
وأوضح التقرير، تسجيل منطقة عسير (26.0) ملم في الفرعة الشمالية بالنماص، و(17.2) ملم في شارع سوق السبت بتنومة، و(14.8) ملم بمهر في بيشة، و(13.8) ملم في تنومة، فيما سجّلت منطقة جازان (22.9) ملم في الجبل الأسود بالريث، و(10) ملم في صامطة، و(5.5) ملم في الدائر، و(3.2) ملم في العيدابي، إضافة إلى تسجيل منطقة القصيم (13) ملم في محطة التجارب بعنيزة، و(12.7) ملم في بريدة، و(6.4) ملم في عنيزة.
مطار طريف
أشار التقرير، إلى تسجيل منطقة الرياض (9) ملم في الزلفي، و(8.2) ملم في ساجر بالدوادمي، و(6.5) ملم في البطين الجنوبي بالزلفي، وتسجيل منطقة الشرقية (5.1) ملم في مطار القيصومة بحفر الباطن، و(2.9) ملم في حفر الباطن، فيما سجلت منطقة الباحة (4.4) ملم في الباحة، ومنطقة تبوك (2) ملم في حالة عمار بتبوك، إضافة إلى تسجيل منطقة الحدود الشمالية (1.9) ملم في مطار طريف.
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