السعودية | “المياه الوطنية” تبدأ تنفيذ مشروعين بيئيين بالحدود الشمالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي تنفيذ مشروعين بيئيين بمنطقة الحدود الشمالية بكُلفة إجمالية تجاوزت (400) مليون ريال.

وأوضحت أن المشروعين البيئيين تضمنا إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بمدينة عرعر بسعة (40) ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة رفع بسعة (72) ألف متر مكعب يوميًا، وبقيمة إجمالية تجاوزت 341 مليون ريال، ومشروع تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي بمحافظة رفحاء بطول تجاوز (74) كيلو مترًا طوليًا، وإنشاء محطة رفع بسعة إجمالية تجاوزت (22) ألف متر مكعب يوميًا، وبقيمة إجمالية تجاوزت 59 مليون ريال.

وأكدت “المياه الوطنية” أن هذه المشاريع تأتي ضمن أهدافها وإستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للسكان وفقًا لرؤية المملكة 2030.

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