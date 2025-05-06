شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل برنامج "التطويف المركزي" يخدم 13 ألف حاجًا بموسم حج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف، "برنامج التطويف المركزي" ضمن المسارات الإثرائية للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، وذلك لموسم حج 1446هـ، بهدف تقديم خدمة الطواف لحجاج بيت الله الحرام بما يُثري تجربتهم الإيمانية.



مبادرة التطويف المركزي

وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن مبادرة التطويف المركزي تعكس التوجه نحو تعزيز إدارة شؤون الطوافة بأساليب رقمية وتقنية حديثة، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للتطويف والمطوفين تُعد من التخصصات الدينية المُعتمدة في الرئاسة وفق الترتيبات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء.

خدمة الحجاج من مختلف الجنسيات

وأعلنت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أن عدد الحجاج المستفيدين من البرنامج منذ انطلاق الموسم وحتى الآن بلغ أكثر من 13,470 حاجًا من مختلف الجنسيات، حيث يشمل البرنامج حزمة خدمات تبدأ من استقبال الحجاج ومرافقتهم أثناء طواف القدوم، وتقديم خدمة التطويف الشرعي، وتوعيتهم بأحكام الطواف الصحيحة وفق هدي النبي ﷺ.

كوادر وطنية مؤهلة

ويُشرف على تنفيذ البرنامج كوادر وطنية سعودية مؤهلة تأهيلاً شرعيًا، وتتابع الإدارة بدقة التزام المطوفين بالتعليمات والضوابط، بما يضمن تقديم الخدمة في أجواء تنظيمية عالية ومطابقة للتوجيهات الشرعية. وتُعد مهنة الطوافة من المهن الدينية الإرشادية، وتُمثل واجهة حضارية وإنسانية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.



وتحرص الرئاسة على تنظيم العمل الإثرائي للمطوفين داخل المسجد الحرام، عبر إشراف مباشر ومتابعة مستمرة، مع توجيه العاملين إلى التمسك بالسنة، والدعاء المشروع، وحسن التعامل، وإبراز سماحة الإسلام ووسطيته، وتقديم صورة مشرقة عن المملكة وأبنائها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.