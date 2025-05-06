شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف مريض سنوياً.. 70% شفاء للصرع وعلاج 950 جلطة في أعصاب الخبر والان نبدء بالتفاصيل

التدخلات الجراحية

فعاليات توعوية

وحدات متطورة

الدمام - شريف احمد - تستقبل عيادات الأعصاب التخصصية في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ما يقارب 18 ألف مريض سنوياً يتلقون العلاج الدوائي والتغذية العلاجية والعلاج الجراحي المناسب مثل العلاج الجراحي للصرع والشلل الرعاش وزراعة أجهزة التحفيز العصبي.وكشفت دراسة أجرتها وحدة الصرع بالمستشفى عن نسبة استجابة للعلاج وصلت إلى 70%، وهي نسبة تتماشى مع أفضل النتائج العالمية.كما نالت وحدة السكتات الدماغية اعترافاً دولياً مرموقاً بحصولها على الشهادة البلاتينية من المنظمة العالمية للسكتات الدماغية لعدة سنوات متتالية، تقديراً لسرعة استجابتها وكفاءتها، حيث قدمت علاجات مذيبات الجلطات الوريدية لحوالي 650 مريضاً وأجرت القسطرة الدماغية التداخلية لسحب الجلطات لـ 300 حالة أخرى، مما يؤكد مستوى الرعاية المتقدمة المتاحة لمرضى الأعصاب في المنطقة.تشمل الخدمات المتكاملة التي يوفرها قسم طب الأعصاب بالمستشفى، على أحدث أساليب العلاج الدوائي، والتغذية العلاجية المتخصصة، بالإضافة إلى التدخلات الجراحية الدقيقة مثل جراحات الصرع والشلل الرعاشي وزراعة أجهزة التحفيز العصبي المتطورة.وفي سياق التزامه المستمر بخدمة هؤلاء المرضى وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، نظم المستشفى مؤخراً فعالية ”اليوم التوعوي بأمراض الأعصاب“.وهدفت المبادرة، التي جاءت بتعاون مثمر بين قسم طب الأعصاب، والنادي الطلابي للمخ والأعصاب بكلية الطب، ووحدة التوعية الصحية بالمستشفى، إلى تثقيف الجمهور حول الأمراض العصبية الشائعة وسبل التعامل معها والوقاية منها.وقد افتتح الفعالية الأستاذ الدكتور محمد الشهراني، الرئيس التنفيذي للمستشفى، وشملت أنشطة متنوعة من ضمنها 12 ركناً توعوياً متخصصاً ومعرضاً فنياً بصرياً تفاعلياً.أكد الأستاذ الدكتور الشهراني أن الفعاليات التوعوية تعد جزءاً لا يتجزأ من رسالة المستشفى، مكملةً لدوره العلاجي والتعليمي، خاصة مع الأعداد الكبيرة من المراجعين الذين تستقبلهم عيادات الأعصاب.وشدد على أهمية التثقيف المجتمعي في مواجهة تحديات الأمراض العصبية، معرباً عن تقديره لجهود كافة القائمين على الفعالية ومشاركة الطلاب التي تعكس وعيهم وحرصهم على خدمة مجتمعهم ومرضاهم.وأشارت الدكتورة دانة الجعفري، رئيسة قسم طب الأعصاب، إلى أن اليوم التوعوي وفر منصة للتواصل المباشر مع المجتمع وتبسيط المعلومات الطبية، وهو ما يخدم بشكل مباشر المرضى المراجعين للقسم البالغ عددهم نحو 18 ألف مريض سنوياً.أرجعت القدرة على تقديم هذه الرعاية واسعة النطاق إلى الإمكانيات المتقدمة للقسم، الذي يضم وحدات تخصصية متطورة كوحدة الصرع التصويري، ووحدة السكتات الدماغية، ووحدة التصلب المتعدد، ومختبرات التخطيط العصبي المجهزة بأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية.