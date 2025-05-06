شكرا لمتابعة خبر عن سمكة حائل الذهبية تضع المنطقة على خريطة تصدير الأسماك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد صحراء النفود الشاسعة، وتحديدًا على أطراف منطقة حائل، قصة نجاح فريدة في مجال الزراعة السمكية، فقد تمكنت المنطقة من إنتاج سمكة ذهبية هجينة، تُعرف باسم “سمكة حائل الذهبية”، والتي أصبحت رمزًا للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وتم تطوير هذه السمكة من خلال عمليات تحسين وراثي دقيقة في مزارع متخصصة، حيث خضعت سلالات البلطي الأحمر لعمليات تهجين استمرت لأكثر من عامين، مما أدى إلى الحصول على سلالة نقية تتميز بلونها الجذاب وسرعة نموها ومعدل تحويلها العالي.

وهذه الخصائص جعلت منها خيارًا مثاليًا للإنتاج التجاري، حيث يُتوقع أن تصل الكمية المنتجة إلى 120 طنًا في الدورة الواحدة.

ولم يقتصر نجاح هذه السمكة على الأسواق المحلية، بل امتد إلى التصدير لدول مجاورة مثل البحرين والأردن ومصر، مما يعكس القدرة التنافسية العالية لهذا المنتج.

وقد أشار مشرف المشروع، عايش فنيطل، إلى أن السمكة لاقت استحسانًا كبيرًا من الناتج المحلي للمنطقة، بفضل جودتها ومذاقها الرائع.

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