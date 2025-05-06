خطة لتقييم أداء 95 جهازا حكوميا

فرص التحسين
أوضح المركز أن الخطة تسهم في تحديد فرص التحسين الفردية لكل جهاز حكومي، إلى جانب رصد الفرص المشتركة بين الأجهزة العامة، بما يمكن «أداء» من تطوير أدوات وخدمات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للأجهزة.
كفاءة الأداء
تشمل مجالات التقييم خمسة محاور رئيسة هي: «إدارة الإستراتيجية، وإدارة الأداء، وإدارة المبادرات، وإدارة التغيير وثقافة الأداء، وإدارة تجربة المستفيد للأجهزة التي تقدم خدمات للمستفيدين من أفراد أو مؤسسات»، حيث يتناول كل محور عددًا من العناصر التفصيلية التي تُسهم في تعزيز فعالية وكفاءة الأداء المؤسسي.
كما تتضمن مخرجات التقييم تقريرًا تفصيليًا يوضح أبرز المشاهدات المتعلقة بممارسات الجهاز، وملخصًا تنفيذيًا لنتائج التقييم في مختلف المجالات، إضافة إلى تقرير مقارنة يوضح مستوى ممارسات الجهاز مقارنةً بمتوسط أداء الأجهزة الأخرى محل التقييم.
نقاط القوة
وأطلق المركز دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء- الأولى من نوعها- والتي تهدف إلى دعم وتمكين الأجهزة العامة من تطوير قدراتها الداخلية في مجالات إدارة وقياس الأداء، وذلك من خلال تسليط الضوء على أبرز نقاط القوة وفرص التحسين، وتحديد الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الممارسات المؤسسية.
5 محاور لمجالات التقييم
01 إدارة الإستراتيجية
02 إدارة الأداء
03 إدارة المبادرات
04 إدارة التغيير وثقافة الأداء
05 إدارة تجربة المستفيد
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