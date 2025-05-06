شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 400 مليون ريال.. "المياه الوطنية" تبدأ تنفيذ مشروعين في الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية عن بدء تنفيذ مشروعين بيئيين بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك ضمن خططها التطويرية لتعزيز البنية التحتية البيئية والمائية، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 400 مليون ريال.



محطة معالجة بمدينة عرعر

وأوضحت الشركة، ممثلة بقطاعها الشمالي، أن المشروع الأول يتضمن إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بمدينة عرعر، بطاقة استيعابية تبلغ 40 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب محطة رفع بسعة تصل إلى 72 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 341 مليون ريال.

شبكات صرف صحي في رفحاء

أما المشروع الثاني، فيشمل تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي بمحافظة رفحاء بطول يتجاوز 74 كيلومترًا، وإنشاء محطة رفع بسعة يومية تفوق 22 ألف متر مكعب، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 59 مليون ريال.



وأكدت الشركة أن هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجيتها للتوسع في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.