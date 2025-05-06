شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ تطوير واجهة العقير السياحية بمساحة 50 ألف متر مربع والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية