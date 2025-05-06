شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط صارمة لضبط درجات حرارة الأسماك.. ومنع إعادة التجميد بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطبيق اشتراطات تنظيمية مشددة تتعلق ببيع وعرض الأسماك الطازجة والمجمدة في أسواق النفع العام، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم بدرجات الحرارة المحددة ومنع إعادة تجميد المنتجات التي تم إذابتها، وذلك ضمن حزمة الضوابط الجديدة الصادرة لتنظيم عمل المنشآت في هذه الأسواق الحيوية.

وأوضحت الوزارة، من خلال الضوابط المحدثة التي تستهدف تنظيم عمل المنشآت الواقعة ضمن أسواق النفع العام المتخصصة في بيع الخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك، أن الحفاظ على سلسلة التبريد والتجميد يعد أمراً حاسماً لضمان جودة وسلامة الأسماك المقدمة للمستهلكين.

ونصت الاشتراطات على وجوب حفظ الأسماك الطازجة في درجات حرارة تتراوح بين الصفر المئوي وأربع درجات مئوية «0 إلى 4 °C»، مع التأكيد على عرضها داخل ثلاجات عرض شفافة ووضعها على طبقة من الثلج المجروش النظيف الذي يتم استبداله بانتظام لمنع أي تلوث محتمل.



وفيما يتعلق بالأسماك المجمدة، فقد ألزمت الضوابط المحلات بعرضها وحفظها عند درجة حرارة لا تقل عن ثمانية عشر درجة مئوية تحت الصفر «-18 °C» أو أقل، وذلك للحفاظ على جودتها وخصائصها.

وشددت الضوابط على منع ممارسة إعادة تجميد الأسماك التي تم تذويبها مسبقاً، نظراً لما يمثله ذلك من خطر تكاثر البكتيريا وتدهور جودة المنتج، مما قد يؤثر سلباً على صحة المستهلك.

وأوجبت الضوابط تزويد جميع الثلاجات، سواء كانت للتبريد أو التجميد، بأجهزة دقيقة لقياس درجة الحرارة لضمان المراقبة المستمرة والفعالة.

ولم تقتصر الضوابط على درجات الحرارة فقط، بل امتدت لتشمل جوانب النظافة العامة والتعامل السليم داخل محلات بيع الأسماك، فقد ألزمت العاملين بارتداء ملابس واقية نظيفة، بما في ذلك القفازات وأغطية الرأس، مع ضرورة تنظيف وتعقيم الأرضيات والأسطح والأحواض بشكل يومي لمنع تراكم الروائح الكريهة وانتشار البكتيريا.

وأكدت على أهمية التخلص اليومي من مخلفات الأسماك بطرق صحية وآمنة، وتوفير نظام صرف صحي فعال يمنع تراكم المياه الراكدة، بالإضافة إلى ضمان تهوية جيدة داخل المحل لخلق بيئة صحية للعاملين والعملاء على حد سواء.

اشتراطات الأسماك المجمدة