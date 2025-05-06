شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الشبل: الوصول للفردوس الأعلى يكون بالدعاء وإيمان صادق وتوحيد خالص.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أستاذ العقيدة بجامعة المجمعة، الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، إن الفردوس الأعلى من الجنة منزلة الأنبياء والصديقين والأبرار.

وأضاف، خلال حديثه في قناة الرسالة، أن هذه المنزلة تكون بتوفيق من الله لعبده الصالح بإيمان صادق وتوحيد خالص وإلحاح من العبد بالدعاء لربه بأن ينزله هذه المنزلة.

واستشهد على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :”إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تُفجَّرُ أنهار الجنة”.

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