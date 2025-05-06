شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الأيام الخمسة القادمة سيكون طقسها طبيعي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، عن أن العواصف الغبارية في شهري أبريل ومايو معتادة وخطيرة في نفس الوقت.

وقال المسند فى مداخلة مع قناة الإخبارية: ” نحن في موسم الغبار وهو فصل الربيع في شهري أبريل ومايو وهي معتادة، وفي السنوات الثلاث الأخيرة كانت شحيحة ثم عادت هذه السنة مصاحبة مع العواصف الرعدية الركامية”.

وتابع: “للعلم حتي يتجنب الناس النزول في استراحات او الحدائق هي فعلا خطيرة، فقد وصلت سرعتها في بعض الأحيان من 90 إلي 10 كيلومتر في الساعة، وقد اقتلعت النخيل والأشجار وأسقطت المخيمات والكرفانات”.

وأضاف: “انتهت العاصمة ترابية التي كانت تغطي سماء العاصمة الرياض والأيام الخمسة القادمة قد تعود درجات الحرارة إلي وضعها وسيكون طقسها طبيعي”.

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