شكرا لقرائتكم خبر عن "إرشاد الحافلات" يطلق برامجه التدريبية لاستقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بالتعاون مع جامعة أم القرى البرنامج التدريبي لتأهيل المرشدين والإداريين المشاركين في تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم الحج 1446هـ، ضمن منظومة إرشاد الحافلات بالعاصمة المقدسة.

ويهدف البرنامج إلى تدريب أكثر من 1500 متدرب ومتدربة من الكفاءات الوطنية على المهارات الأساسية لعمليات الارشاد المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، والتعريف بالأنظمة الذكية المستخدمة في المركز بما فيها الخرائط الذكية الحديثة ومنصة "أرشدني" المعنية بإرشاد حافلات الحجيج إلى مقر سكنهم بالعاصمة المقدسة.

برنامج "ترحاب"

وكان برنامج "ترحاب" المعتمد من وزارة الحج والعمرة، الذي يختص بأهمية التعامل وتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن من أهم فقرات الورش التدريبية التي قدمت للكوادر البشرية من مرشدي حافلات وإداريين وميدانيين، ضمن الخطط التحسينية لتطوير القدرات لدى منسوبي مركز ارشاد الحافلات ورفع كفاءتهم لخدمة ضيوف الرحمن.



يذكر أن المركز يعمل تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج وبمشاركة النقابة العامة للسيارات وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، ويواصل تنفيذ خططه التشغيلية، بوتيرة متسارعة، لا سيّما أن حافلات الحجيج قد بدأت في الوصول إلى مكة المكرمة.