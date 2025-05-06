شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ونجران والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر الى مترين.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الى مائج الموج.



طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 5 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وثرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1- 3) كيلومترات.

