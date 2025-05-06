شكرا لمتابعة خبر عن علي العلياني يروي موقف لن ينساه مع الأمير بدر بن عبدالمحسن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الإعلامي علي العلياني كواليس استضافته للأمير بدر بن عبدالمحسن -رحمه الله- في برنامج ياهلا المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وقال العلياني خلال حديثه بقناة روتانا خليجية: “هذا اللقاء لن أنساه لأن مهنية الأمير بدر بن عبدالمحسن لا تُنسى، فكنت أتذكر أن البرنامج كان حينها 3 فقرات وعندما توصلنا معه وافق وتم تخصيص الحلقة له”.

وأضاف أن سموه تواصل معه وطلب منه ألا يغير فقرات البرنامج من أجله، وبالفعل نفذ ما طلبه وقدم فقرات البرنامج ثم اختتم الحلقة بمقابلته.

وأكد أنه برغم قصر مدة هذه الفقرة إلا أنه طلب أن يكتفي بها، مضيفا أن ذلك من الأمور التي تحسب لسموه.