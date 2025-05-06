شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء .

تبدأ الظاهرة الساعة 5 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء في بعض الأماكن، وحتى الساعة 9 مساء في أماكن أخرى.

ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر .

يصاحب الأتربة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1- 3) كيلومترات . طقس المنطقة الشرقية نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء .

تبدأ الظاهرة الساعة 5 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وثرية العليا .

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1- 3) كيلومترات . رياح سطحية مثيرة للأتربة يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ونجران والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة .

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة .