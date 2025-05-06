السعودية | فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يطّلع على سير تنفيذ الدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في محافظة المهرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اطّلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، على سير تنفيذ الدورات التدريبية ضمن المرحلة الثانية من مشروع التمكين المهني لتحسين سبل العيش في محافظة المهرة.

ويستهدف المشروع تدريب 75 فردًا في مديريات الغيضة وسيحوت وقشن في مجالات صيانة السيارات، والتكييف والتبريد، والنجارة الحديثة، وصيانة الأجهزة المنزلية، وكهرباء الطاقة الشمسية، والسباكة، والتصوير والمونتاج، وصناعة البخور، وتغليف الهدايا، وحياكة شباك الصيد.

وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد استهدفت (850) شابًا وفتاة، في حين تسعى المرحلة الثانية للوصول إلى (650) معيلة أسرة، ضمن إجمالي (1500) مستفيد ومستفيدة في محافظات حضرموت، وتعز، وشبوة، ومأرب، وسقطرى، ولحج، والمهرة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لإيجاد الدورات التدريبية الملائمة لتمكين الأفراد من توفير مصادر للدخل وتحسين مستواهم المعيشي، وتعزيز جهود التنمية في الدول ذات الاحتياج.

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