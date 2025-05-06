شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تظليل وتلطيف الأجواء في مشعر منى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كِدانة للتنمية والتطوير، المطوّر الرئيس للمشاعر المقدسة، الانتهاء من تنفيذ مشروع تظليل وتلطيف الأجواء في مشعر منى، بمساحة تتجاوز 35 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويأتي المشروع استكمالًا لمبادرات تحسين بيئة المشاعر المقدسة، إذ جرى تركيب أكثر من 500 مروحة تعمل بنظام الرذاذ المائي، بهدف تقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتوفير أجواء أكثر راحة واعتدالًا، تُعين الحجاج على أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة.

جودة الحياة في المشاعر

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجودة الحياة في المشاعر، من خلال مشاريع نوعية تواكب احتياجات الحجاج وتُسهم في تعزيز تجربة الحج بشكل مستدام، من خلال استثمار الحلول البيئية والتقنيات الحديثة في تصميم المرافق والبُنى التحتية.



وأكدت كِدانة أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع التطويرية التي تنفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتهيئة المشاعر بأعلى معايير الكفاءة والسلامة، بما يعكس العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الحج والعمرة.