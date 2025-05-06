شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: المملكة مستمرة في دعم الحكومة اليمنية اقتصاديًا وتنمويًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية بما يحقق تطلعات شعب اليمن الشقيق الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خلال لقائه في الرياض، رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك.
فيما حمّل رئيس مجلس الوزراء اليمني تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
جاء ذلك خلال لقائه في الرياض، رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك.
تحيات القيادة وتهنئتهاوفي بداية اللقاء، نقل سمو وزير الدفاع تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لدولته بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، وتمنياتهما لدولته التوفيق والسداد، ولشعب اليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
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فيما حمّل رئيس مجلس الوزراء اليمني تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
تعزيز العلاقات الأخويةوجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.