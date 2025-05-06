شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: المملكة مستمرة في دعم الحكومة اليمنية اقتصاديًا وتنمويًا والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام