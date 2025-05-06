شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر.. 16775 ساعة تطوعية في مكة المكرمة خلال شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر أبريل الماضي 2762، بلغ عدد الذكور منهم 1603 متطوعين وعدد الإناث 1159 متطوعة.

وبينت الإحصائية أن عدد الساعات التطوعية بلغ 16775 ساعة تطوعية، أقامت فيها الهيئة 251 فرصة تطوعية، بلغ عدد المستفيدين منها 9295 مستفيدًا، تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين في ساحات الحرم المكي الشريف.

إضافة إلى فرص تطوعية اجتماعية وإنسانية وصحية، والمناسبات الوطنية، والأيام العالمية، والفعاليات، والمعارض.

حملات توعوية

ونفذت "الهلال الأحمر" عددًا من الحملات التوعوية في الأماكن ذات الكثافة البشرية، إلى جانب المشاركة في الأنشطة البحرية في محافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف.



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الاستفادة من الكوادر البشرية

ونفذ متطوعو ومتطوعات الهيئة عددًا من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.

وأكدت الهيئة بالمنطقة حرصها على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية، لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وتعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصُصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.

وأوضحت أنها تقدم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات، منها الإسعافي، والإنساني، والبيئي، والتوعية والتثقيف، والتدريب.

وتستقطب الهيئة المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة، للاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني، من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

