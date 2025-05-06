شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.

وتستمر الظاهرة حتى الساعة 5 صباحًا على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

ويصاحبها في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. طقس المنطقة الشرقية يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس عوالق ترابية على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.

وتستمر الظاهرة حتى الساعة 5 صباحًا على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

