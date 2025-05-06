شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل وترخيص العاملين في خدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق مركز ترخيص وتأهيل العاملين بقطاع خدمة ضيوف الرحمن في وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية في جامعة أم القرى، البرنامج التدريبي لتأهيل وترخيص العاملين في خدمة الجحاج لموسم حج 1446هـ.
يأتي ذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتكاملة والملبية لمتطلبات العمل وفق أفضل المعايير العالمية لتقديم الخدمات.
وأضاف البيان: "كما يركز البرنامج على رفع كفاءة العاملين، وتطوير مهاراتهم العلمية والمعرفية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز الاحترافية في بيئات العمل الميداني، وبما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في خدمة الحرمين الشريفين".
- رفع مستوى الاحترافية لدى العاملين في مختلف القطاعات المرتبطة بالحج والعمرة.
- تحسين جودة التفاعل مع ضيوف الرحمن بما يحقق تجربة استثنائية.
- تعزيز أداء العاملين وفقًا لأعلى المعايير العالمية في الخدمة.
يأتي ذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتكاملة والملبية لمتطلبات العمل وفق أفضل المعايير العالمية لتقديم الخدمات.
تأهيل الكوادر الوطنيةوجاء في حساب جامعة أم القرى على منصة إكس: "في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، يأتي البرنامج كأحد المبادرات الوطنية النوعية التي تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات المرتبطة بخدمة الحجاج والمعتمرين".
وأضاف البيان: "كما يركز البرنامج على رفع كفاءة العاملين، وتطوير مهاراتهم العلمية والمعرفية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز الاحترافية في بيئات العمل الميداني، وبما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في خدمة الحرمين الشريفين".
أهداف البرنامج- تقديم برامج تدريبية متكاملة تغطي المهارات الساسية والتخصصية.
- رفع مستوى الاحترافية لدى العاملين في مختلف القطاعات المرتبطة بالحج والعمرة.
- تحسين جودة التفاعل مع ضيوف الرحمن بما يحقق تجربة استثنائية.
- تعزيز أداء العاملين وفقًا لأعلى المعايير العالمية في الخدمة.