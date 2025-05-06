شكرا لمتابعة خبر عن بدر العساكر يحيي ذكرى رحيل الشاعر بدر بن عبد المحسن بكلمات مؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استذكر بدر بن محمد بن عبد العزيز بن عساكر، المعروف باسم بدر العساكر، ويشغل منصب مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود، وذلك بعد مرور عام على وفاته.

وشارك بن عساكر صورًا تجمعه بالأمير بدر بن عبد المحسن، وعلّق عليها قائلًا: ” يمر عام منذ رحيل البدر، ذلك البدر هو قصيدةٌ خالدة لن تنساه الأعوام.”

وأضاف:” سنظل نردّد اسمه قبل القصيدة، طول الدهر. رحمة الله عليه، وجعل مثواه الجنة.”

يُذكر أن الأمير بدر بن عبد المحسن كان له دور بارز في تطوير الحركة الثقافية والفنية في المملكة وتعاون مع العديد من الفنانين والمطربين الذين تغنوا بقصائده، مثل محمد عبده وطلال مداح وعبادي الجوهر وكاظم الساهر وغيرهم.