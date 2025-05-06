شكرا لمتابعة خبر عن الوليد بن طلال يوجه رسالة مؤثرة لـ وارن بافيت بعد إعلان تنحيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الأمير الوليد بن طلال رسالة إلى رجل الأعمال والملياردير الأميركي وارن بافيت، عقب إعلانه المفاجئ بالتنحي عن منصبه كرئيس مجلس إدارة “بيركشير هاثاواي” ، بعد مسيرة حافلة استمرت 60 عامًا.

ونشر الأمير الوليد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” صورة جمعته ببافيت، وعلق عليها: “صديقي العزيز وارن بافيت، أشكرك على 60 عامًا من العمل المذهل، وأيضًا، شكرًا لك على إعطائي محفظتك التي تحتوي على 647 دولارًا خلال قمة بيل غيتس” .

وفي وقت سابق، أعلن وارن بافيت تنحيه رسميًا عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة “بيركشاير هاثاواي”، بعد مسيرة استثنائية امتدت لعقود، نجح خلالها في تحويل الشركة إلى إمبراطورية مالية بحجم دولة، بقيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار، مما يجعلها تحتل المرتبة الثامنة بين أكبر شركات العالم.