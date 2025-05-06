السعودية | مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي مدير المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين في شرق أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، في مقر المركز بالرياض اليوم، مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والمنسق الأممي للوضع في السودان مامادو ديان بالدي، بحضور مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالمركز الدكتورة هناء عمر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية في جمهورية السودان ودول القرن الأفريقي وسبل تعزيزها.

ونوّه المسؤول الأممي بالجهود الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب الأفريقية المحتاجة، مشيدًا بعلاقات التعاون الوثيقة بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية.

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